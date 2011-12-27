В МИД обещают безвизовый режим еще с четырьмя странами

В следующем году Украина рассчитывает установить безвизовый режим с рядом стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН на брифинге.

«В следующем году у нас есть серьезные основания рассчитывать, что нам удастся установить безвизовый режим с Малайзией, Сингапуром, Уругваем, Чили, отменить визы для владельцев дипломатических паспортов с Южной Кореей, Кувейтом», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, в МИД Украины также рассчитывают, что на летний период будут отменены визы для украинских туристов, которые поедут в Хорватию. Кроме того, он отметил, что есть основания рассчитывать, что будет поставлена окончательная точка в вопросах введения практики выдачи десятилетних американских виз.

О.ВОЛОШИН также напомнил, что за 2011 год были подписаны или вступили в силу соглашения об отмене виз с Израилем, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Бразилией, Аргентиной и Турцией.