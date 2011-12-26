Театр «Київ» оставляют без денег, так как кто-то положил глаз на помещение?

Муниципальный театр «Київ» в 2012 году останется без бюджетной финансовой поддержки.

Об этом заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.БРИГИНЦА, Главное управление культуры исключило театр «Київ» из бюджетной программы «Театры».

Нефинансирование заведения культуры приведет к его закрытию, считает глава профильной комиссии Киевсовета.

«С одной стороны, нападения именно на этот театр связаны, я думаю, с желанием определенных структур завладеть помещением театра. С другой, бюджет на 2012 год нельзя рассматривать как смету в интересах культуры: основная масса театров финансируется значительного хуже, чем это необходимо», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Он напомнил, что муниципальный театр «Київ» действует в самом элитном микрорайоне Левого берега в помещении бывшего кинотеатра «Краков» на Русановской набережной, 12. Площадь театра составляет 2,100 кв. м.

«В Киеве очень немного театров, поэтому судьба каждого из них, безусловно, волнует нас киевлян. Но театр «Київ», как видим, вообще поставлен на границу выживания, что и не странно, поскольку попытки уничтожить именно этот театр делаются далеко не в первый раз», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Он, в частности, напомнил, что 14 апреля 2011 года КГГА известила муниципальный театр «Київ» (Справкой об изменениях к годовой росписи бюджета (сметы) на 2011 год) об уменьшении финансирования заведения культуры в 2011 году на сумму 633 тыс. грн, что составляло выплату заработной платы всем работникам театра до конца года.