Сказочное новогодне-рождественское шоу для детей во Дворце «Украина»

Нет более долгожданных праздников, чем Новый год и Рождество! К ним взрослые и малыши готовятся особенно тщательно, возлагают большие надежды на то, что праздники принесут всем много радости и счастья. Традиция зимних праздников – множество подарков для малышни и создание праздничного настроения в ожидании Cвятого Николая и Деда Мороза, удивительных встреч с ними. Поэтому ежегодно на рождественские каникулы Национальный дворец искусств «Украина» устраивает настоящий праздник для детей, даря им сказочное новогодне-рождественское шоу!

Лучшие режиссеры и сценаристы загодя начали активную подготовку волшебной новогодней сказки – театрализованного действа, которое подарит яркие эмоции и впечатления. Детки будут наблюдать за приключениями главных героев – футбольной команды Евро-2012, которым провести чемпионат препятствует злющая Баба Яга. Но зверята – поросята, пони, верблюды, носухи, страусы, медведи – а также снеговички и Дед Мороз на пути к главному спортивному событию совместными усилиями преодолевают все препятствия и в конечном итоге собирают команду и проводят соревнование.

«Создать детям новогоднее настроение помогут артисты танцевального ансамбля «Пульс», акробаты цирка «Кобзов» и эстрадной академии цирка. Дворец «Украина» задействует все свои ресурсы, все силы, все новейшее оборудование, чтобы на лучшей сцене страны развернулось фантастическое сказочное действо. Декорации монтируются с использованием огромных виртуальных экранов, потому видимость с каждого места в зале будет прекрасна», – говорит режиссер представления Виолетта МОЗГОВАЯ.

На главную елку Украины Вас будут ждать за час до начала. Потому что и на площади перед дворцом, и в фойе для гостей будут происходить праздничные выставки, дискотеки, конкурсы. Готовятся яркие концертные номера и много сюрпризов и подарков от Деда Мороза. Также на всех этажах детвора сможет взять участие в чрезвычайно красивом шоу мыльных пузырьков, познакомиться с дрессированными экзотическими животными. Будут развлекать публику и сказочные герои в исполнении артистов театра, цирка, кино и эстрады. И главное: каждому малышу вручат подарочные наборы с наилучшими сладостями и настоящим шоколадом.

Конечно, всех секретов новогодней елки мы не раскроем. Приходите и увидите сами. Дети до шести лет смогут проходить на один билет со взрослым, занимая одно место.

Стоимость билетов – от 30 до 220 грн.

Мы ждем вас с 29 декабря по 8 января.

Аккредитация обязательна!

Аккредитация проводится по телефонам:

(067) 709-28 87

(044) 247-23-17

Раиса ВИННИК