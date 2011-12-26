Рекламные плакаты с Тимошенко сняли по указанию власти?

Сегодня, 26 декабря, в Киеве были демонтированы все ситилайты с первой полосой газеты «Вечірні вісті», на которой был изображен портрет Юлии ТИМОШЕНКО с подписью «Невинна!».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Неизвестные бригады сняли все рекламные плакаты с Юлией ТИМОШЕНКО, которые были развешены на центральных улицах Киева», - говорится в сообщении.

«Команду уничтожить ситилайты дал лично ЯНУКОВИЧ, который увидел рекламу на улицах Киева. Оказывается, он боится не только самой Юлии ТИМОШЕНКО, но даже ее портретов», - заявили в «Батькивщине».

В партии поблагодарили рекламное агентство, которое согласилось на сотрудничество, а также выразили сожаление по поводу уничтоженных властью рекламных площадей.