Порошенко и Тимошенко делили должности в ресторане?

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко и "нашоукраинец" Петр Порошенко встретились на этой неделе, чтобы обсудить распределение должностей.

Как пишет газета "Украина молодая" со ссылкой на "нашеукраинские" источники, встреча состоялась в ресторане восточной кухни "Караван", что напротив "Укртрансгаза".

"Если премьерские амбиции Тимошенко подтверждать не приходится, то данная встреча была не лишней для подтверждения амбиций Петра Порошенко как потенциального председателя нового парламента. И, как это не удивительно, Юлия Владимировна якобы соглашается и на спикерство Порошенко (конечно, при условии ее премьерства), и даже на назначение главой секретариата президента Александра Третьякова", - пишет газета.

Украинская правда