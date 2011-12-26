Янукович уволил четырех заместителей министров

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Оксану ПЛОТНИКОВУ от должности заместителя министра инфраструктуры Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Владимир САЧЕНКО освобожден от должности заместителя министра промышленной политики Украины – директора Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Еще одним указом Иван МАКАРЕНКО освобожден от должности заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины. Также В.ЯНУКОВИЧ освободил Юрия СИЗЕНКО от должности заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти.

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