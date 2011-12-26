Миллер: Перспективы «Южного потока» зависят от переговоров с Украиной

Перспективы реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" привязаны к переговорам с Украиной.

Об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

Комментируя перспективы проекта "Южный поток" в контексте переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с Украиной, А.МИЛЛЕР сказал: "Южный поток" всегда был привязан к Украине".

Напомним, на прошлой неделе украинский президент Виктор ЯНУКОВИЧ оценил ситуацию в переговорах между Украиной и Россией по пересмотру газовых соглашений как тяжелую. Он также заявил, что Европа не выполняет свои обязательства в отношении Украины в рамках Европейской энергетической хартии. По его оценке, фактически значимость украинской газотранспортной системы девальвирует как политически, так и экономически, в то время когда Россия строит газопроводы "Южный поток" и Nord Stream. При этом, по словам В.ЯНУКОВИЧА, объемы прокачки газа в Европу не увеличиваются. Ранее в украинских СМИ появилась неофициальная информация, что в ходе переговоров с Россией обсуждается вариант создания "Газпромом" и "Нафтогазом" двух совместных предприятий, одно из которых получило бы контроль над ГТС, второе - над внутренними украинскими газораспределительными сетями.

В свою очередь глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что украинская ГТС станет убыточной в случае ежегодной прокачки российского газа в Европу на уровне менее 60 миллиардов кубометров. В 2010 году украинская ГТС прокачала в европейском направлении 95,4 миллиарда кубометров российского газа - две трети экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. На транзите этого объема чистая прибыль компании "Нафтогаз Украины" составила 1,3 миллиарда долларов. Руководство Украины обеспокоено планами России и стран ЕС начать строительство газопровода "Южный поток" и взамен предлагает вложить средства в модернизацию украинских газопроводов.

Весной этого года А.МИЛЛЕР говорил, что одна треть газа по "Южному потоку", мощность которого составит 63 миллиарда кубометров и ввод которого планируется на декабрь 2015 года, будет поставляться по новым контрактам, а две трети придутся на "старый газ".

Украина ведет с РФ длительные переговоры о снижении цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - "кабальными". Ранее Президент страны Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что цена на российский газ для Украины не должна превышать 250 долларов за тысячу кубометров (в четвертом квартале 2011 года Киев покупает газ по цене около 400 долларов за тысячу кубометров). Киев надеялся до конца 2011 года завершить переговоры, однако этого не произошло. В четверг, 22 декабря, парламент Украины принял бюджет на 2012 год, в котором заложена среднегодовая цена газа в размере 416 долларов за тысячу кубов.

В пятницу, 23 декабря, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и глава "Газпрома" А.МИЛЛЕР на встрече в Петербурге договорились провести новый раунд газовых переговоров между Россией и Украиной 15 января 2012 года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО "Газпром" реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект "Южный поток". Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения. В третьем квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы. В сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая, первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Начало строительства запланировано на 2013 год. Ориентировочная стоимость создания газопровода "Южный поток" составляет 15,5 миллиарда евро, 10 миллиардов из которых приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.

Проект "Южный поток" реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

"Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH и EDF 16 сентября подписали соглашение акционеров морского участка проекта "Южный поток". В соответствии с документом, доли в морском участке проекта "Южный поток" распределились следующим образом: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding и EDF - по 15%.