Власенко объяснил, почему суд США не приступает к иску Тимошенко

Американский суд не может начать рассмотрение иска экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к компании «РосУкрЭнерго» и ее соучредителю Дмитрию ФИРТАШУ из-за невозможности вручения ему соответствующей повестки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Проблема с иском по ФИРТАШУ заключается в том, что необходимо провести вручение повестки, и с этим есть определенная проблема. Повестку в данной ситуации можно вручить лишь в процедуре исполнения в соответствии с Гаагской конвенцией. К сожалению, это занимает определенное время», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, приговор Ю.ТИМОШЕНКО по газовому делу может быть дополнительным аргументом при рассмотрении этого дела. «Арест, повторный арест ТИМОШЕНКО, приговор по делу являются лишь дополнительными аргументами, подтверждающими ситуацию (изложенную в иске к «РосУкрЭнерго» и Д.ФИРТАШУ - УНИАН)», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщалось, в 2010 году Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме принял решение, которым обязал “Нафтогаз Украины” возвратить компании "РосУкрЭнерго" 12,1 млрд. куб. газа.

В конце апреля 2011 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил "РосУкрЭнерго" 12,1 млрд. кубометров газа.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании "РосУкрЭнерго" и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ. Согласно документам, поступившим в окружной суд Манхеттена, "РосУкрЭнерго" и Д.ФИРТАШ «подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

В свою очередь, Д.ФИРТАШ выразил сомнение, что у Ю.ТИМОШЕНКО есть основания для обжалования решения Стокгольмского арбитража решения в судах Нью-Йорка или любых других судебных органах.