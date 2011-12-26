Янукович назвал принцип, которым руководствуется во внешней политике

Украина и в дальнейшем будет строить свои внешнеполитические отношения, исходя из принципа национального прагматизма.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью программе «Вечера с Виталием Коротичем», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы с уважением относимся к нашим партнерам. Но всегда в основе взаимоотношений лежит наш национальный интерес... Мы не должны допустить, чтобы наши интересы кто-то игнорировал. Мы должны с нашими партнерами работать так, чтобы в основе этих отношений было взаимоуважение», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил важность экономизации внешней политики Украины, и в этом контексте - последующего углубления двустороннего сотрудничества с партнерами в мире. «Я не вижу сегодня другого пути, чем активизация двусторонних отношений... Если эта политика будет успешной, если она будет направлена на рост экономики, это будет давать позитивы людям, живущим в нашей стране. Мы это хорошо понимаем», – отметил глава государства.