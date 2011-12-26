Янукович: страна стала заложником подписи одного человека

Власть прилагает все усилия, чтобы цена на газ для граждан Украины не повышалась. Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью программе «Вечера с Виталием Коротичем». «Мы сегодня делаем все для того, чтобы не повышать тарифы на газ для населения», - цитирует пресс-служба.



Президент еще раз отметил, что в связи с невыгодными газовыми контрактами, подписанными в 2009 году, Украина платит за газ непомерно высокую цену. «Мы два года подряд платим неподъемную цену за газ. Страна стала заложником подписи одного человека», - сказал В. Янукович



Украина и впредь будет строить свои внешнеполитические отношения, исходя из принципа национального прагматизма: «Мы с уважением относимся к нашим партнерам. Но всегда в основе взаимоотношений лежит наш национальный интерес ... Мы не должны допустить, чтобы наши интересы кто-либо игнорировал. Мы должны с нашими партнерами работать так, чтобы в основе этих отношений была взаимоуважение », - подчеркнул В. Янукович.



Президент отметил важность экономизации внешней политики Украины и в этом контексте - дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества с партнерами в мире. «Я не вижу сегодня другого пути, чем активизация двусторонних отношений ... Если эта политика будет успешной, если она будет направлена ​​на рост экономики, это будет давать положительные людям, которые живут в нашей стране. Мы это хорошо понимаем », - отметил глава государства.



Рост национальной экономики является залогом успешного решения социальных проблем, убежден Президент.

«Чтобы мы имели возможность существенно решать социальные вопросы, надо существенно поднимать уровень экономики. По нашим расчетам, рост ВВП должен быть не менее 6% ежегодно. Лучше - больше», - сказал глава государства. Он обратил внимание на тенденцию по улучшению этого показателя в последние годы: в 2010 году рост ВВП составил 4,2%, в этом году составит около 5%.



Президент подчеркнул, что Украина продолжит двигаться по пути роста экономики, и к этой работе должны быть готовы квалифицированные кадры. «Если не будет движения вперед и не будет напряженного труда - не будет ничего. Я не верю, что без большого труда можно чего-то добиться », - сказал Виктор Янукович.