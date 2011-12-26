Глава комитета ВР: нынешняя власть напоминает сомалийских пиратов

Нынешняя власть в своем отношении к народу напоминает сомалийских пиратов. Об этом в пятницу во время итогового заседания парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства заявила ее председатель, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета, по ее словам, «у некоторых представителей власти есть желание сделать из Украины Сомали, а из контролирующих органов – сомалийских пиратов. Я верю, что мы сможем этому противостоять, и 2012 год станет переломным годом. Украина сможет реализовать свой потенциал, который заключается в энергии людей, энергии капиталов и в наших колоссальных инвестиционных возможностях».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что за 2010-2011 годы благосостояние людей никоим образом не улучшилось. И это подтверждает ряд международных рейтингов. «Если бы 20 из 172 законопроектов, рассмотренных нашим комитетом, заработали в полном объеме, – то уровень инвестиционной привлекательности в стране значительно бы вырос. Потому что возможности у Украины колоссальны», – добавила народный депутат.

Также глава комитета выразила надежду, что в следующем году парламент поддержит ряд важных для бизнеса законопроектов, в том числе законопроект «О саморегулирующихся организациях» (№ 9015).

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в 2011 году Комитет по вопросам промполитики и предпринимательство провел 26 заседаний, из них 6 – выездных, во время которых его представители посетили основные индустриальные комплексы страны. Также Комитетом были проведены 18 круглых столов, в том числе по проблемам малого и среднего бизнеса. Комитет входит в пятерку лидеров по количеству рассмотренных и принятых законопроектов.