Политолог: из БЮТ выйдут самые верные сторонники Тимошенко

... если она не вмешается в ситуацию

ВыходнародногодепутатаРоманаЗабзалюкаиз парламентской фракции"БЮТ-"Батькивщина"можетстатьпервой ласточкой,вдальнейшемизполитической силымогутначатьвыходитьте,ктонаходилсятамтолькопри условии, чтолидеромявляетсяЮлияТимошенко.Такое мнение высказалполиттехнологВиталий Бала.



"Могутвыходитьте,ктосвязывалсебясТимошенкоинаходилсятамтольконаусловиях,чтооналидер.Такимобразом,онибудутвысказыватьсвое отношение к тем,ктосегодняпытаетсяуправлятьполитической силой,иксложившейся ситуациивнутрисилы",-цитируетGazeta.ua.



Экспертсчитает,чтоусобицыивыходбольшого количествадепутатовиз фракции,могут начатьсятольков случае, еслиТимошенконе сможетвмешатьсявситуациюилиеевмешательствабудетнедостаточным.



По мнению политолога,телидеры,которыесегодня, в условияхпребыванияТимошенкозарешеткой,руководятпартиейиблоком,не имеютподдержкиу большинствачленовполитической силы.



Балане исключает,чтовдальнейшемтакихнедовольныхситуациеймогутиисключатьиз фракции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter