Политолог: из БЮТ выйдут самые верные сторонники Тимошенко
... если она не вмешается в ситуацию
ВыходнародногодепутатаРоманаЗабзалюкаиз парламентской фракции"БЮТ-"Батькивщина"можетстатьпервой ласточкой,вдальнейшемизполитической силымогутначатьвыходитьте,ктонаходилсятамтолькопри условии, чтолидеромявляетсяЮлияТимошенко.Такое мнение высказалполиттехнологВиталий Бала.
"Могутвыходитьте,ктосвязывалсебясТимошенкоинаходилсятамтольконаусловиях,чтооналидер.Такимобразом,онибудутвысказыватьсвое отношение к тем,ктосегодняпытаетсяуправлятьполитической силой,иксложившейся ситуациивнутрисилы",-цитируетGazeta.ua.
Экспертсчитает,чтоусобицыивыходбольшого количествадепутатовиз фракции,могут начатьсятольков случае, еслиТимошенконе сможетвмешатьсявситуациюилиеевмешательствабудетнедостаточным.
По мнению политолога,телидеры,которыесегодня, в условияхпребыванияТимошенкозарешеткой,руководятпартиейиблоком,не имеютподдержкиу большинствачленовполитической силы.
Балане исключает,чтовдальнейшемтакихнедовольныхситуациеймогутиисключатьиз фракции.