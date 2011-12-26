Политолог: из БЮТ выйдут самые верные сторонники Тимошенко

06:43, 26 декабря 2011
Политика
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... если она не вмешается в ситуацию

ВыходнародногодепутатаРоманаЗабзалюкаиз парламентской фракции"БЮТ-"Батькивщина"можетстатьпервой ласточкой,вдальнейшемизполитической силымогутначатьвыходитьте,ктонаходилсятамтолькопри условии, чтолидеромявляетсяЮлияТимошенко.Такое мнение высказалполиттехнологВиталий Бала.

"Могутвыходитьте,ктосвязывалсебясТимошенкоинаходилсятамтольконаусловиях,чтооналидер.Такимобразом,онибудутвысказыватьсвое отношение к тем,ктосегодняпытаетсяуправлятьполитической силой,иксложившейся ситуациивнутрисилы",-цитируетGazeta.ua.

Экспертсчитает,чтоусобицыивыходбольшого количествадепутатовиз фракции,могут начатьсятольков случае, еслиТимошенконе сможетвмешатьсявситуациюилиеевмешательствабудетнедостаточным.

По мнению политолога,телидеры,которыесегодня, в условияхпребыванияТимошенкозарешеткой,руководятпартиейиблоком,не имеютподдержкиу большинствачленовполитической силы.

Балане исключает,чтовдальнейшемтакихнедовольныхситуациеймогутиисключатьиз фракции.

 

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