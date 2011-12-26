Политолог Медведчука знает, почему Янукович держит Тимошенко в СИЗО

Директор Киевского института конфликтологии и политических исследований Михаил Погребинский считает, что непреклонная позиция украинских властей в деле Тимошенко вызвана реакцией Европы.

Об этом он заявил в комментарии для Gazeta.ua.

"Если бы у европейцев была спокойная, не такая грубая позиция относительно экс-премьера, возможно, мы бы увидели "под елкой" ее освобождение, - отметил политолог. - Теперь Янукович не знает что делать, ждет подсказки от Европы. Даже заявлял, что якобы была готовность декриминализировать статью, по которой осуждена Тимошенко. Но этого, мол, не произошло не по вине президентской команды. Это звучит неубедительно".

По мнению Погребинского, дело Тимошенко может решиться после Нового года.

"История с Юлией Тимошенко не закончилась. После Нового года может быть амнистия. Это нужно, прежде всего, Януковичу, чтобы снять эту головную боль надолго и всерьез. Данные общественных опросов должны подтолкнуть его к этому.

Кроме того, Янукович заинтересован в том, чтобы началась конкуренция между Тимошенко и Яценюком. Они обречены на это. Если экс-премьер выйдет из тюрьмы, она будет претендовать на роль первого лица в оппозиции. А лидер "Фронта Змин" уже видит себя наследником нынешней власти ", - отметил Погребинский.