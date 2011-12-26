Тимошенко: в тюрьме нет атеистов

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что во время своего заключения прочитала «Письма из тюрьмы» Дитриха Бонхеффера – протестантского теолога, казненного нацистами участника антигитлеровского сопротивления.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Ю.ТИМОШЕНКО письме экс-премьера из Лукьяновской тюрьмы, написанном на праздник Рождества.

«Здесь я прочитала возвышенные и напряженные "Письма из тюрьмы" Дитриха Бонхеффера, в которых он тоскует по Христу, способному предложить милосердие миру, а затем стать мучеником ради каждого человека. Написанная в тесной, сырой и зловонной камере, в которой надежда должна умереть раньше, чем тело, Бонхеффер создал книгу, полную веры, открытости, возможностей и надежды - даже в самое темное для человечества время», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Когда я думаю о тяжелом положении Украины, я вспоминаю один эпизод из книги. Когда Бонхеффер ожидал казни нацистами, он написал, что в тюрьме "нечестие мира не скрывается, а наоборот – становится наглядным и предстает в неожиданном свете», - отметила в письме экс-премьер.

"Говорят, что в окопах под огнем нет атеистов. Здесь, после показательного судилища надо мной и четырех с половиной месяцев в камере, я поняла, что в тюрьме также нет атеистов.



Когда тебя, несмотря на невыносимую боль, допрашивают и судят прямо в тюремной камере десятки часов, без перерыва и отдыха, когда вся карательная система авторитарного режима каждый день пытается уничтожить тебя навеки, а подконтрольные власти СМИ с утра до вечера целенаправленно дискредитируют твое имя... Тогда молитва становится единственно интимным, достойным доверия разговором, который вселяет надежду. Ты понимаешь, что Господь - твой единственный друг, твоя единственная доступная семья, так как, будучи лишенной даже доступа к священнику, я не могу никому больше доверить свои мысли и надежды.



В эту пору любви и семейного праздника, в Рождественские дни, одиночество тюремной камеры становится особенно невыносимым... Но удивительно то, что твои чувства не притупляются этим мертвым и ужасным миром. Наоборот, он оживляет их: твой ум освобождается от повседневных забот, чтобы думать о вечном и своем месте в нем. Эта свобода духа является настоящим неожиданным подарком в рождественскую пору. В темноте камеры, я нахожу силы и надежду от того, что знаю: Господь - рядом со мной. Ведь, где еще место Христа, как не рядом с теми, кто страдает и просит милости".