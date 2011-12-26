Тимошенко: безбожие и преступность режима предстали в ясном свете

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что мировое сообщество наконец осознало сущность действующей власти Украины.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Ю.ТИМОШЕНКО письме из Лукьяновского СИЗО, написанном к празднику Рождества.

"В известной мере, успокаивает в это Рождество то, что я знаю: все театральные декорации упали, безбожие, жестокость и преступность авторитарного режима, который сегодня правит в Киеве, наконец предстали перед украинцами и миром в ясном свете. Все узнали, что мнимое стремление европейского будущего этого режима - обман. Все увидели, что у власти находятся клептократы. Пренебрежение режима к Конституции и верховенству права теперь неопровержимо", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, благодаря этому украинцы могут чувствовать, что теперь "в этой своей беде они не одни". "Боль облегчается тем, что нашими проблемами и трудностями искренне проникается Европа и весь мир. Ежедневные притеснения, подавления СМИ, вымогательство взяток и разрушения бизнеса: все это делает государственная мафия на границе с Европой. Но теперь европейские друзья постигли всю наглость режима, с которым они вынуждены иметь дело", - убеждена экс-премьер.

"Верю, что с этим демократическое европейское сообщество мириться не будет, а украинцы в своей борьбе будут сильными и не одинокими", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом экс-премьер отмечает, что она не знаток вопросов веры и духовных ценностей, а просто верующий человек, который не воспринимает того, что "существование является результатом случайного космического катаклизма".

"Лишь вера в то, что наша жизнь имеет значение, что наши решения должны оцениваться с точки зрения их морального содержания, помогут нам в Украине и где угодно в другом месте найти выход из этого несчастья, в котором оказалась Украина за два предыдущих года. В наших силах вернуть себе и укрепить опять наши свободы и наше общество, не самостоятельно, а объединив наши украинские силы с единомышленниками во всем мире. Мы это сможем. Я знаю", - убеждает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время экс-премьер отметила, что в это Рождество попросит свою семью и друзей не волноваться за себя. "Как сказала Анна Ахматова, "Я жива в этой могиле". Действительно, знаю, что больше жива, чем люди, упрятавшие меня здесь. Рождество – время, которое может обозначить новое начало для всех нас".