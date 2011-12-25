2012 год должен быть провозглашен Годом Вячеслава Чорновила

Представители оппозиционных партий Черкасской области считают, что 2012 год должен быть провозглашен Годом Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе объединенной оппозиции области, вчера на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине со дня рождения В.Чорновила, председатель Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид ДАЦЕНКО предложил объявить 2012 год Годом Героя Украины, черкасчанина В.Чорновила, а не провластного проекта «Евро-2012».

Кроме того, Л.ДАЦЕНКО предложил оппозиционерам самим поменять таблички с названиями на улице Энгельса в Черкассах, которую власть уже 12 лет обещает переименовать в улицу В.Чорновила.

Присутствующие на собрании единогласно поддержали предложение лидера и создали соответствующий общественный комитет. Представители оппозиционных политических партий и общественных организаций отметили, что Черкасская область справедливо должна называться не "Краем Богдана и Тараса", а "Землей Шевченко, Хмельницкого и Чорновила".

24 декабря лидеру Народного Руха Украины исполнилось бы 74 года. Родился В.Чорновил в поселке Ерки Катеринопольского района Черкасской области.