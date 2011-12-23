Азаров понял, что сытая страна не может быть национальной идеей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что материальные ценности не могут быть основой национальной идеи Украины.

Об этом он заявил во время встречи с представителями общественных организаций IT-отрасли.

«Если мерилом успеха человека являются деньги, то мы никогда никакой патриотизм в стране не привьем и никогда его не будет. Абсолютно вот так будут рассуждать: где больше заплатят, туда и поеду», - сказал Н.АЗАРОВ, комментируя реплику одного из участников разговора о том, что многие молодые люди не хотят работать в Украине и стремятся найти работу за рубежом.

Премьер подчеркнул, что это является фундаментальной проблемой. «20 лет ищем национальную идею и не можем ее найти. Кто-то говорит: национальная идея – это создать благополучную сытую страну. Ну, может это когда-нибудь для кого-то быть национальной идеей? Никогда и нигде», - уверен Н.АЗАРОВ.

По его словам, обсуждение этого вопроса должно быть в числе приоритетных как для власти, так и для всего общества.