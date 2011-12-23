Литвин - о нардепах: пооформляли себе пенсии и начинают бороться за народ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН жалеет, что не предложил привести пенсии народных депутатов до уровня пенсий обычных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время утреннего пленарного заседания парламента, комментируя заявление члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимира ЯВОРИВСКОГО, что вчера «состоялось шулерство, к которому прибег председатель Верховной Рады».

В.ЯВОРИВСКИЙ заметил, что льготы депутатам были приостановлены на год бюджетом, вместо того, чтобы принять отдельный закон по этому поводу.

Он добавил, что фракция «БЮТ-Батькивщина» не голосовала за госбюджет на 2012 год, поскольку он является антисоциальным, и в следующую сессию будет требовать принятия полноценного закона об отмене льгот депутатам.

Реагируя на это, В.ЛИТВИН сказал, что «кое-кому нужен лишь процесс, а ему необходимо решение».

«Я прекрасно понимаю, что за этим процессом, за этими громкими криками решение не будет принято», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, действительно, бюджетом приостанавливаются льготы для депутатов лишь на год. «Придут более умные - пусть принимают решение. Я единственное, что не сделал, чтобы депутатам, которые имеют пенсию и ее оформили, а теперь начинают бороться против льгот, а оформили себе большие пенсии, установили такие пенсии, как людям. Потому что пооформляли себе пенсии и начинают бороться за народ», - сказал он.

В целом же В.ЛИТВИН оценил решение о приостановке льгот как позитивное, поскольку «люди перестали плевать на Верховную Раду хоть в этом плане».