Руководителя Минздрава спросили в лоб, зачем снимали Тимошенко в камере?

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявляет, что съемка в камере бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО проводились с целью фиксации условий ее содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народных депутатов, с какой целью делалась видеосъемка в камере Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам А.АНИЩЕНКО, пенитенциарная служба попросила прислать врачей для осмотра Ю.ТИМОШЕНКО, а также специалиста санитарной службы для осмотра условий ее содержания.

«Во время осмотра доктор сказал, что для фиксации можно сделать снимки. Для фиксации условий пребывания Юлии Владимировны», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Интернете появилось видео, на котором показана камера Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

15 декабря защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО обратится в правоохранительные органы по поводу законности оснований для съемки экс-премьера в Лукьяновском СИЗО.

Защитник обратил внимание на то, что на изложенном в Интернете видео четко видно, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обращалась с просьбой прекратить видеосъемку, однако на это никто не обращал внимания. Он также назвал аморальным обнародование этого видео в СМИ.

16 декабря в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что видеосъемка в камере экс-премьера проводилась официально и без нарушений.

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА также заявил, что видеосъемки в камере Лукьяновского СИЗО, где находится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, осуществлялись на законных основаниях. Вместе с тем, по словам В.ПШОНКИ, Генпрокуратура расследует, каким образом это видео попало в Интернет.