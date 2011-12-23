Азаров о Тимошенко, Путине и Оранжевой революции

Премьер-министру Украины Николаю Азарову неприятно, что его предшественница Юлия Тимошенко лишена свободы. Об этом Азаров сказал в интервью популярному в Америке журналисту Ларри Кингу, показанному в четверг в эфире Первого Национального телеканала.

"Я ее знаю лично, поэтому, естественно, мне неприятно, что она находится в тюрьме", - сказал Азаров, когда Кинг спросил, испытывает ли он чувство жалости к Тимошенко.

Азаров также не исключил, что правительство Украины когда-либо снова может возглавить женщина: "Почему бы и нет? Нормальная женщина, которая обладает достоинствами, гораздо более сильными, чем у мужчины. И мировая история приводит много примеров. Но вот в украинской политике я пока таких не вижу", - сказал Азаров.

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Премьер-министр пообещал Ларри Кингу, что заведет блог в Twitter. Отвечая на вопрос Кинга, пользуется ли он Twitter, премьер сказал, что пока нет, но собирается: "Обязательно, конечно", - сказал Азаров.

"Но там бывают призывы к революции", - заметил Кинг.

На это Азаров ответил журналисту, что "Украина, наверное, уже свой лимит на революции исчерпала... У нас совсем недавно была революция, 7 лет назад, и люди почувствовали, что это такое. Отдельные политики у нас очень хотят революции, но я категорический противник революций", - сказал премьер, добавив, что "в 2004 году Украина была самым успешным государством в Европе... У нас был рост валового внутреннего продукта в 2004 году более 15%, наш экспорт вырос почти на 60%. Таких темпов роста Украина не знала. Представьте себе 10 лет такого развития, уже сейчас бы Украину (было) не узнать. И вот в конце 2004 года у нас происходит так называемая "оранжевая" революция, и мы отброшены на 5 лет".

Он рассказал Кингу, что не боится новых веяний в технологиях и работает в социальной сети Facebook.

"Это же реальность, боишься ты, не боишься... Я открыл свою страничку на Facebook, я каждый день просматриваю, а раз в неделю я общаюсь реально. Это очень полезно, когда любой может выйти на уровень премьер-министра", - сказал Азаров.

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Премьер России Владимир Путин - трудный человек, с которым сложно достигать компромиссов, заметил Н.Азаров: "Путин - очень трудный человек. Когда у него есть какая-то цель, он ее достаточно жестко добивается, и с ним очень трудно достигать компромиссов", - рассказал он.

При этом Азаров отметил, что у него достигать компромиссов получается: "Не всегда, так как хочется, пытаемся договариваться. Куда мы денемся, это реальность", - подчеркнул он, добавив, что Россия очень важна для Украины: "мы получаем все энергоносители из России".

Кроме того, Азаров сообщил, что ему все равно, кто станет следующим президентом США: "По большому счету мне абсолютно все равно, кто будет в Америке президентом. Но мне нужно, чтобы в Америке не было такого дефицита бюджета, не было такого внешнего долга, и чтоб доллар был стабилен... Стабильность американской политики - стабильность у нас", - цитирует Украинская правда.