Чорновил считает, что Тимошенко воюет не с ПР, а с НУ-НС

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Тарас Чорновил заявляет о подготовке Блоком Юлии Тимошенко провокаций в Донецке.

"Нам известно, что на следующей неделе Тимошенко запланировала новую провокацию. Она будет инсценировать потасовку якобы пьяных шахтеров с якобы прогрессивной молодежью в Донецке", - цитирует Чорновила в воскресенье сайт премьера Виктора Януковича.

"Мы знаем об этом сценарии и уже предупредили о нем правоохранительные органы", - указал Чорновил.

Вместе с тем обвинения со стороны Тимошенко в адрес Януковича из-за отказа ЦИК регистрировать избирательные списки БЮТ он назвал манипулированием мнением "оранжевым" избирателей и элементом войны между БЮТ и "Нашей Украиной – Народной самообороной".

"Что же касается бесстыдных выпадов против Партии регионов и ее Лидера, то это еще один принцип манипулирования и, что самое уродливое, – мнением не наших, а именно оранжевых избирателей", - утверждает он.

По мнению Чорновила, "Тимошенко хорошо понимает, что сторонники Партии регионов давно оценили ее "плодотворную" работу на пользу Украины и, что бы она ни говорила, никогда за нее не проголосуют".

По его словам, "война идет между блоком Тимошенко и "Нашей Украиной" за благосклонность тех избирателей, которые еще соглашаются поддаваться манипуляциям и верить лжи".

"Юлия Владимировна верит, что чем больше она обольет грязью Партию регионов, тем больше сторонников "Нашей Украины" перейдут на ее сторону. Подобную тактику применяют и отдельные неуравновешенные лидеры "Нашей Украины", - считает Чорновил.

Украинская правда