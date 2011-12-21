В мире за год погибло 106 журналистов

В течение 2011 г. в мире погибло по меньшей мере 106 журналистов. Боле 20 из них лишились жизни во время освещения событий в арабских странах.

Об этом пишет в сегодняшнем номере “Україна молода” (№232 (4239)) со ссылкой на данные организации со штаб-квартирой в Женеве Press Emblem Campaign (PEC).

Еще более ста журналистов подверглись нападению, запугиванию, арестам и были ранены в странах этого региона: Египте, Ливии, Сирии, Тунисе и Йемене.

Наиболее опасной, судя по отчету РЕС, профессия журналиста является в Мексике и Пакистане. В первой из этих стран в течение года погибло 12 журналистов, однако в действительности эта цифра может быть значительно больше - в Мексике, охваченной войной между наркомафией и правительственными войсками, а также между разными мафиозными кланами, журналисты часто просто исчезают без вести. Относительно Пакистана, то там в этом году погибло 11 представителей масс-медиа, большинство из которых работали недалеко от границы с Афганистаном. В Ливии и Ираке, которые разделили третью ступеньку, убито по 7 журналистов.

Также в список наиболее опасных для репортерского труда стран вошли Филиппины, Бразилия, Гондурас (по 6 погибших), Йемен (5) и Сомали (4). Трое «акул пера» погибли в России (это столько же, сколько в Афганистане, Египте, Индом и Перу). Есть в этом грустном перечне и Украина - в нашем государстве РЕС зафиксировала гибель одного журналиста.

Как отмечают эксперты организации, две трети погибших журналистов были убиты целенаправленно. Другие погибли во время разгона демонстраций, в ходе боев, в результате взрыва мин, терактов и т. п. По сравнению с 2010 годом, в течение которого в мире погибло 105 журналистов, ситуация почти не изменилась.

Вместе с тем, по данным нью-йоркского Комитета защиты журналистов, в 2011 г. в мире при выполнении профессионального долга погибли 43 работника СМИ. Наиболее опасным в отчете комитета назван Пакистан, дальше идут Ливия и Ирак. Очевидно, разногласие в данных обусловлено тем, что специалисты КЗЖ подсчитывают исключительно случаи, в которых не остается оснований для сомнений в гибели журналиста во время выполнения задания, пишет газета.