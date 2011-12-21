ЕСПЧ о Тимошенко: приоритетное рассмотрение - не значит быстрое

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ считает, что тяжело прогнозировать, когда именно этот суд примет решение по жалобе экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на ее содержание под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам.

«Тяжело сказать, поскольку Европейский суд, в принципе, никакими сроками рассмотрения дел не ограничен. То, что заявление признано приоритетным, это означает, что из большого количества заявлений, поступивших в Европейский суд, оно оказалось сверху и, несмотря на дату отправки заявительницей, оно уже сейчас отправлено на коммуникацию», - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ.

Она напомнила, что до 22 марта правительство Украины должно предоставить свои замечания.

По ее словам, потом любой заявитель через секретариат Европейского суда должен получить замечания правительства, после чего заявитель может написать свои замечания в ответ. После переписки Европейский суд на основании полученных материалов выносит решение.

Она также заметила, что не может сказать, сколько сейчас жалоб от украинских граждан находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. «Информация относительно того, сколько жалоб находится в Европейском суде, не сообщается правительству Украины. У нас такой информации нет», - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ.

Она также отметила, что уважает решение Европейского суда безотлагательно рассмотреть жалобу Ю.ТИМОШЕНКО. «Это решение палаты, которая рассматривает украинские дела. Председатель палаты решил, что в данном случае этому заявлению следует предоставить статус приоритетного. Это для меня решение руководителя палаты, которое уважаю и буду выполнять», - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ.

Она также отметила, что удивлена просьбой Европейского суда к украинскому правительству взять этот вопрос на контроль. «С момента, как заявление направляется правительству для предоставления комментариев, правительство так или иначе следит за любым делом. У меня это вызвало удивление», – сказала В.ЛУТКОВСКАЯ.

По ее словам, любое решение Европейского суда по правам человека должно быть актуализировано решениями национальных судов. Она напомнила, что Верховный Суд Украины имеет компетенцию по исключительным обстоятельствам пересматривать дела и, соответственно, отменять ранее принятые решения по делу, в случае, если международным судебным институтом, юрисдикция которого признана Украиной, установлено нарушение Украиной международных обязательств.

«Это, в сущности, процесс актуализации решения Европейского суда национальным судом, когда он, по сути, адаптирует решение Европейского суда к нашей системе и дальше принимает решение», - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ.

***

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека решил рассмотреть жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по ускоренной процедуре.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте суда.

«Европейский суд по правам человека 14 декабря 2011 года решил провести ускоренную процедуру по заявлению от бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно ее заключения в Киеве», - говорится в сообщении.

Пресс-служба суда отмечает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО было подано в суд 10 августа 2011 года.

В заявлении экс-премьер обжалует политически мотивированный характер ее криминального преследования и заключения, отсутствие судебного пересмотра законности ее содержания в Киевском СИЗО, а также неадекватность условий содержания из-за отсутствия медицинской помощи, необходимой для решения ее проблем со здоровьем.

Пресс-служба суда также отмечает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО базируется на статьях 3 (запрещение деградирующего обращения или наказания), 5 (право на свободу и безопасность) и 18 (ограничение в правах) Европейской конвенции по правам человека.

В сообщении также отмечается, что украинскому правительству сообщили о заявлении и направили просьбу взять этот вопрос на контроль.