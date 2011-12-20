В ВР повторно зарегистрировали проект о денонсации Харьковских соглашений

Народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Андрей ПАРУБИЙ и Вячеслав КИРИЛЕНКО повторно зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

Как сообщил УНИАН А.ПАРУБИЙ, законопроект о денонсации Харьковских соглашений является важным как никогда, «ведь, несмотря на такие позорные договоренности и всевозможные попытки власти задобрить Кремль, цена на газ для Украины остается самой высокой и в настоящее время».

По словам депутата, этот факт свидетельствует о том, что Харьковские соглашения не дали никакой скидки, а «привели к национальной измене и отдаче суверенной территории нашего государства. Власть должна понять, что принятие Харьковских соглашений – это преступление и национальная измена».

А.ПАРУБИЙ надеется, что в парламенте найдутся «большинство депутатов со здравым смыслом», которые проголосуют за законопроект о денонсации Харьковских соглашений.

При этом депутат заявил, что будет регистрировать законопроект о денонсации Харьковских соглашений на каждой сессии до тех пор, пока эти соглашения не будут денонсированы. «Если этого не сделает парламент этого созыва, то соглашения денонсирует Верховная Рада следующего созыва», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года. Тогда Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о продолжении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку на российский газ для Украины на протяжении десяти лет.

Оппозиция неоднократно требовала денонсировать соглашения.

Впервые А.ПАРУБИЙ зарегистрировал в ВР законопроект о денонсации настоящих документов 24 марта с.г., однако большинство в парламенте не внесло его в повестку дня.