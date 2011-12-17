Пшонка: в деле Тимошенко странного нет, в США же дают несколько пожизненных

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА считает, что повторное решение Шевченковского районного суда Киева о взятии под стражу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО принято согласно законодательству.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

По словам В.ПШОНКИ, нет ничего странного в том, что суд повторно принял решение об аресте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Есть одно уголовное дело, по которому по первой судебной инстанции вынесли приговор в отношении ТИМОШЕНКО, и есть другое уголовное дело, которое в стадии расследования», - напомнил он.

В.ПШОНКА подчеркнул, что следователь должен был определиться с мерой пресечения, уголовное дело не должно было быть направлено в суд без определения меры пресечения.

«Ничего особенного здесь нет», - сказал генпрокурор.

«Почему мы не удивляемся тому, что в той же Америке есть несколько приговоров, даже пожизненных, по одному субъекту», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО. В октябре Печерский райсуд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

8 декабря Шевченковского райсуда Києва повторно арестовал Ю.ТИМОШЕНКО по представлению следователя СБУ по делу о совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн. долларов.