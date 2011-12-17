Предприниматели в палатке отклонили предложение областной власти

В Хмельницком предприниматели, которые живут в палатке возле облгосадминистрации, отклонили предложение областной власти добровольно прекратить акцию протеста ко дню Святого Николая 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было озвучено во время переговоров активистов движения “Вперед!” с руководством ОГА.

Заместитель председателя Хмельницкой ОГА Леонид ГУРАЛЬ призвал предпринимателей убрать палатку и перенести дискуссию в кабинеты. “На период праздников я прошу вас, как житель Украины, убрать палатку с улицы”, - подчеркнул он.

В ответ член правления движения “Вперед!” Галина КУЛИК отметила, что предприниматели будут продолжать бессрочную акцию в таком же формате. “Здесь (в палатке - УНИАН) мы сидим не исключительно за предпринимательские требования, а за улучшение жизни в целом. Мы планируем за благотворительные средства, которые нам люди дали на содержание палатки, закупить подарки для детей ко дню Святого Николая и возле главной елки их вручать”, - сказала она. По ее словам, повлиять на ситуацию может только судебное решение.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Хмельницком предприниматели и активисты областной организации движения “Вперед!” установили возле облгосадминистрации палатку для проведения бессрочной акции.

По словам председателя областной организации движения “Вперед!” Алима МИЩУКА, “в палатке будут жить и ночевать 10 активистов вместе со мной. Хочу отметить: это не акция голодовки, потому что на примере чернобыльцев видно, что власть над ними насмехается. Наша задача – просветительская работа с населением. Чтоб люди знали, что реально делает действующая власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”.

А.МИЩУК добавил, что готов с активистами встретить Новый год возле облгосадминистрации.