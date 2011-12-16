У Януковича анонсируют план действий на саммите Украина-ЕС

В ходе 15-го Саммита Украина - Европейский Союз, который состоится 19 декабря в Киеве, стороны подведут итоги сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в 2011 году и обозначат приоритетные направления взаимодействия на ближайшее будущее, в частности, в контексте заключения Соглашения об ассоциации, которое станет ключевым инструментом реализации евроинтеграционных стремлений Украины на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«В контексте углубления торгово-экономического сотрудничества лидеры Украины и Евросоюза рассмотрят перспективы создания предусмотренной Соглашением об ассоциации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая направлена на обеспечение постепенной интеграции экономики Украины во внутренний рынок ЕС. В повестке дня Саммита также будут стоять вопросы дальнейшего углубления секторального сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности в сфере энергетики и транспорта», - сообщили в президентской Администрации.

Кроме того, президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудит со своими европейскими коллегами вопросы введения безвизового режима на основе соответствующего Плана действий, представленного в ходе предыдущего Саммита Украина - ЕС в ноябре 2010 года. Будут подведены итоги переговоров о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС относительно визовых упрощений, имеющее целью расширение категорий граждан Украины, которые пользуются правом упрощенного оформления бесплатных и многоразовых виз для поездок в государства-члены ЕС. Также в ходе Саммита будет рассмотрен ряд вопросов международного и регионального сотрудничества, которые представляют общий интерес.

Также в пресс-службе добавили, что украинскую делегацию возглавит В.ЯНУКОВИЧ, а Европейский Союз будут представлять Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.