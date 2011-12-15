Регионал: соглашения с ЕС на саммите не будет

Соглашение об ассоциации не будет парафировано на саммите "Украина-ЕС".

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Леонид Кожара в эфире 5 канала.

"Действительно, соглашение об ассоциации не будет парафировано на саммите", - заявил он.

"Сегодня из Брюсселя пришла такая информация, даже не сегодня, она существовала и раньше, но мы все же надеялись, что Еврокомиссия завершит подготовку соглашения и вынесет ее на парафирование", - рассказал Кожара.

Депутат уточнил, что "Украина полностью готова к этому саммиту, к сожалению, вы видите, что сегодня существуют очень серьезные институциональные проблемы в Европейском Союзе".

"Евросоюз не может подготовить соглашение к парафированию... Это официальная информация: на сегодняшний день текст соглашения об ассоциации не подготовлен", - заявил Кожара.

Он объяснил это тем, что "юридические службы сегодня в Еврокомиссии согласовывают политическую часть с юридической, она не сверена, эти блоки готовились в разное время, разными подразделениями Евросоюза, они не согласованы".

Как известно, 19 декабря в Киеве должен состояться саммит "Украина-ЕС". Ожидалось, что на нем будет парафировано соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украинская правда