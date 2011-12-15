Регионал: соглашения с ЕС на саммите не будет
Говорит, это официальная информация
Соглашение об ассоциации не будет парафировано на саммите "Украина-ЕС".
Об этом сообщил депутат от Партии регионов Леонид Кожара в эфире 5 канала.
"Действительно, соглашение об ассоциации не будет парафировано на саммите", - заявил он.
"Сегодня из Брюсселя пришла такая информация, даже не сегодня, она существовала и раньше, но мы все же надеялись, что Еврокомиссия завершит подготовку соглашения и вынесет ее на парафирование", - рассказал Кожара.
Депутат уточнил, что "Украина полностью готова к этому саммиту, к сожалению, вы видите, что сегодня существуют очень серьезные институциональные проблемы в Европейском Союзе".
"Евросоюз не может подготовить соглашение к парафированию... Это официальная информация: на сегодняшний день текст соглашения об ассоциации не подготовлен", - заявил Кожара.
Он объяснил это тем, что "юридические службы сегодня в Еврокомиссии согласовывают политическую часть с юридической, она не сверена, эти блоки готовились в разное время, разными подразделениями Евросоюза, они не согласованы".
Как известно, 19 декабря в Киеве должен состояться саммит "Украина-ЕС". Ожидалось, что на нем будет парафировано соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.