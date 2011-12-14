Судье сообщили из СИЗО, что Тимошенко сама отказалась ехать на слушание

Представители государственного обвинения считают возможным продолжить рассмотрение апелляционной жалобы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО без ее участия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания заявил представитель гособвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО.

Он отметил, что есть справка, свидетельствующая о возможности участия Ю.ТИМОШЕНКО в судебном рассмотрении, которая засвидетельствована врачами.

«Мы считаем, что все возможности для участия осужденной ТИМОШЕНКО в апелляционном рассмотрении существуют. Поэтому мы считаем, что есть все возможности продолжить рассмотрение без ее участия», - сказал А.МИКИТЕНКО.

До этого председательствующая по делу экс-премьер-министра судья Апелляционного суда Киева Елена СИТАЙЛО напомнила, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО не была доставлена в суд и обратилась с письменным заявлением, что состояние ее здоровья не позволяет ей принимать участие в судебном разбирательстве.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что вчера с 16 до 18 часов у нее была встреча с Сергеем ВЛАСЕНКО и Евгенией КАРР в изоляторе СИЗО, пребывание в котором и подтверждает ее неудовлетворительное состояние здоровья.

В то же время, по словам Е.СИТАЙЛО, сегодня в 7.45 было проведено обследование Ю.ТИМОШЕНКО, которое подтвердило, что общее состояние и объективные данные здоровья Ю.ТИМОШЕНКО без изменений.

Кроме того, в 8 часов утра представители СИЗО предупредили Ю.ТИМОШЕНКО о необходимости собраться и быть готовой к выезду в 9.00 в Апелляционный суд. Однако Ю.ТИМОШЕНКО отказалась это сделать.

Судья на основании всех документов, предоставленных СИЗО, сделала вывод, что «противопоказаний к участию в заседании ТИМОШЕНКО нет».

Со своей стороны защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что справка, которая была предоставлена в СИЗО, не подписана врачами, и потому не является основанием для вынесения решения, что Ю.ТИМОШЕНКО может принимать участие в заседании.

Кроме того, он отметил, что у стороны защиты есть еще ряд ходатайств, однако коллегия судей почему-то игнорирует это и поставила на обсуждение вопрос о возможности объявления перерыва, чтобы была возможность для Ю.ТИМОШЕНКО прибыть в суд.

В свою очередь судья Е.СИТАЙЛО отметила, что сегодня уже завершился рабочий день и все свои ходатайства защита сможет объявить во время следующего заседания.