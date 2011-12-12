Посол России при ЕС: Украине лучше дружить и с Брюсселем, и с Москвой
"Конечно, это украинцам решать"
Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ считает, что Украина должна самостоятельно определять свое будущее.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции накануне саммита ЕС-Россия, который состоится 15 декабря.
"Я думаю: конечно, это украинцам решать, что делать, и какое правительство выбирать, но будет лучше для Украины иметь хорошие отношения и с Брюсселем, и с Москвой", - сказал посол.
Дипломат отметил, что Украина "заслуживает лучшего", чем быть объектом борьбы между ЕС и Россией.
"Я думаю, ставить перед страной дилемму куда идти - неправильно", - подчеркнул В.ЧИЖОВ.
Вместе с тем, он отметил, что Украина и Россия имеют давнюю историю двусторонних отношений, а также историю отношений между народами, которые жили рядом, и имеют тесные связи.