В БЮТ говорят, что не ведут тайных переговоров с властью

Бывший лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван Кириленко опровергает информацию о тайных переговорах ее представителей с властями.

"Я категорически это опровергаю, - сказал он в интервью Радио "Свобода", отвечая на вопрос. - Наши лидеры - ни Александр Турчинов, ни Андрей Кожемякин - не вели закулисные переговоры, которые могли бы повредить интересам Тимошенко, нашей политической силы, государства. Я еще раз опровергаю, что эти люди могли навредить интересам нашего лидера, находящегося в тюрьме. Возможно, я не все знаю. Но сепаратные переговоры в своих каких-то корыстных интересах - это категорически невозможно", - утверждает Кириленко.