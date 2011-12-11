В БЮТ говорят, что не ведут тайных переговоров с властью
22:45, 11 декабря 2011Политика
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Кириленко уверен и в Турчинове, и в Кожемякине
Бывший лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван Кириленко опровергает информацию о тайных переговорах ее представителей с властями.
"Я категорически это опровергаю, - сказал он в интервью Радио "Свобода", отвечая на вопрос. - Наши лидеры - ни Александр Турчинов, ни Андрей Кожемякин - не вели закулисные переговоры, которые могли бы повредить интересам Тимошенко, нашей политической силы, государства. Я еще раз опровергаю, что эти люди могли навредить интересам нашего лидера, находящегося в тюрьме. Возможно, я не все знаю. Но сепаратные переговоры в своих каких-то корыстных интересах - это категорически невозможно", - утверждает Кириленко.
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