В городке донецких чернобыльцев назрел «дворцовый переворот»

В Донецке, возле регионального управления Пенсионного фонда, в палаточном городке протестующих, чернобыльцы, прибывшие из разных городов региона, массово подписываются за недоверие главе всеукраинской общественной организации Союз «Чернобыль-Украина» Юрию АНДРЕЕВУ.

В предоставленном корреспонденту УНИАН письменном заявлении говорится: «Мы, инвалиды-чернобыльцы, выражаем свое недоверие председателю общественной организации Союз «Чернобыль – Украина» Юрию АНДРЕЕВУ, потому что он предал интересы чернобыльцев и требуем его отставки, проверки его финансовых действий и просим огласить его пенсию и зарплату».

Под данным заявлением уже буквально за полчаса подписались около сотни чернобыльцев. Они и в слух выражали свое негодование руководителем этой организации, который, по их мнению, «только и может, что дудеть в одну дудку с властью, не отстаивая интересов ликвидаторов».