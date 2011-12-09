Жертва Ландика подтвердила суду, что взяла деньги у его отца

Пострадавшая в результате драки в ресторане "Баккара" с депутатом луганского горсовета Романом ЛАНДИКОМ Мария КОРШУНОВА сегодня во время заседания подтвердила суду, что взяла деньги у его отца - нардепа Владимира ЛАНДИКА.

В то же время КОРШУНОВА пыталась возражать В. ЛАНДИКУ, который заявил, что деньги в размере 320 тысяч гривен требовал адвокат за то, что потерпевшая снимет обвинения против его сына и признает, что ударила первой.

В.ЛАНДИК также рассказал, что адвокат угрожал, в случае непередачи денег, привлечь СМИ. В.ЛАНДИК также сообщил суду, что имеет в наличии видео, которое подтверждает факт передачи денег.

Сам Р.ЛАНДИК заявил суду, что не знал о том, что такие деньги были переданы М.КОРШУНОВОЙ. Он упрекнул отца в том, что с ним не посоветовались, что отец с матерью заплатили деньги за то, что его чуть не убили.

В свою очередь В.ЛАНДИК заявил суду, что подаст заявление за вымогательство.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долл.

В тоже время на вопрос о том, вся ли это сумма компенсации или были получены еще какие-то деньги, М.КОРШУНОВА отвечать отказалась.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от ПР В.ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

Сегодня народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК, отец Романа ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении Марии КОРШУНОВОЙ, заявил, что передал этой девушке 320 тыс. грн.

По словам В.ЛАНДИКА, эти деньги требовала сторона М.КОРШУНОВОЙ за снятие обвинений против его сына.

Он также предоставил в суде расписку о получении М.КОРШУНОВОЙ этих 320 тыс. грн.