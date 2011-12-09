Днепропетровская область до 2015 года введет электронное управление

Днепропетровская область до 2015 года готова внедрить электронное управление в регионе на уровне стран Западной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ сегодня во время заседания Совета регионов, которое прошло под председательством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Днепропетровской области.

По словам губернатора, система электронного управления включает в себя около 50 подпроектов – от разрешительных процедур до управления сферами образования и медицины.

Как сказал А.ВИЛКУЛ, в Днепропетровской области уже созданы региональный центр сертификации электронных ключей и корпоративная сеть от облгосадминистрации до каждого сельсовета. Все эти структуры имеют веб-страницы в сети интернет.

Также внедрена система электронного документооборота.

«Это мощная база для реализации масштабного проекта по электронному управлению. Мы изучили лучший заграничный опыт по этому вопросу в Лондоне, Дубаи, Стокгольме. Сегодня мы находимся на уровне многих стран Восточной Европы по внедрению системы электронного управления», - отметил А.ВИЛКУЛ.

Он также сообщил, что в этом году в Днепропетровской области начали работать 35 разрешительных центров – в каждом городе и районе области.

Также проведена инвентаризация услуг, которые предоставляются населению. «Сегодня в список входят 54 услуги, раньше было более 200. Работа разрешительных центров контролируется в онлайн-режиме областным информационно-ресурсным центром «Открытая власть», который мы открыли в марте 2011 года», - отметил председатель Днепропетровской ОГА.

А.ВИЛКУЛ сообщил, что теперь разрешительные центры превращаются в информационно-ресурсные центры, где жители Днепропетровской области могут получить необходимую для себя информацию и админуслуги. В частности, в таких центрах размещена вся информация по коммунальной собственности, информация по каждому дому с расчетом тарифов и конкретным списком услуг и тому подобное.

Подобные центры уже работают в крупных городах Днепропетровской области.