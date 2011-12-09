Мороз получил вызов в суд уже после начала заседания

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что получил вызов в Печерский суд уже после начала заседания по делу бывшего Президента Леонида КУЧМЫ.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии. (Как сообщалось, А.МОРОЗ в этот день должен был принять участие в судебном заседании, где рассматривается жалоба адвокатов Л.КУЧМЫ на возбуждение в отношении экс-президента уголовного дела. Но лидер СПУ не присутствовал на начале заседания).

Отвечая на вопросы журналистов, почему он не появился на заседание, А.МОРОЗ отметил, что «сообщение о судебном заседании я получил после его вероятного начала - в 09.05 сегодня, 9 декабря 2011 года”.

“Это не вызов, не другой официальный документ, а обычное сообщение. Почему мне его прислали - вопрос к судье”, – подчеркнул А.МОРОЗ.

“Мотивы претензий адвокатов КУЧМЫ к заместителю генпрокурора понятны, по-видимому, всем, но мне неинтересны. Однако если мое мнение нужно суду, то я готов прибыть на его заседание при своевременном сообщении о проведении заседания суда и о статусе моего участия в нем», - отметил лидер СПУ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

В отношении Л.КУЧМЫ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура закончила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его несостоятельностью.