Королевская: суд в СИЗО показывает, как власть боится Тимошенко

Закрытый процесс над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в стенах СИЗО показывает всему миру, насколько власть боится эту женщину.

Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время встречи в Марселе с главой комиссии немецкого Бундестага по европейским делам Гюнтером КРИХБАУМОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Нынешний закрытый процесс над Юлией ТИМОШЕНКО в стенах СИЗО показывает всему миру, насколько власть боится эту хрупкую женщину. Украина уже сейчас готова стать современной европейской страной, с настоящими демократическими ценностями. Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться этого. И парламентские выборы 2012 года должны стать первым шагом к достижению этой цели», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь Г.КРИХБАУМ заявил, что украинская власть должна гарантировать Европе проведения честных и прозрачных парламентских выборов, иначе ратификация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС может затянуться. «Проблема в том, что украинское правительство видит в Соглашении лишь выгоды от зоны свободной торговли, и не желает слышать о европейских ценностях. Но для нас, европейцев, - это абсолютно неразделимые понятия. Для нас одинаково важно и подписание соглашения по зоне свободной торговли, и подтверждения со стороны Украины о преданности европейским ценностям», - подчеркнул он.

Г.КРИХБАУМ отметил, что наступило время Украине заявить Европе о том, что власть разделяет европейские ценности, и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов. В ином случае, по его мнению, не будет никакой гарантии того, что реальная оппозиция будет в полной мере представлена в следующем созыве Верховной Рады. «Это не только мое мнение, но и позиция всего Бундестага», - добавил он.

Одной из главных задач украинской оппозиции, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, является необходимость «переломить действующую коррупционную власть, продажную судебную систему и добиться освобождения политзаключенных».

Как сообщалось, Н.КОРОЛЕВСКАЯ по приглашению председателя Европейской Народной Партии Вильфреда МАРТЕНСА 7-8 декабря в Марселе (Франция) принимала участие в XX Конгрессе ЕНП.

*** ЕНП – крупнейшая и самая влиятельная политическая сила на европейском континенте. В ее состав входят 74 партии из 39 стран, 17 глав стран - членов ЕС и 6 глав государств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Европейской комиссии. Партия имеет самую большую фракцию в Европарламенте.

В ряды ЕНП входят такие ведущие политики Евросоюза, как канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ и Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.