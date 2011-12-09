Экс-замгенпрокурора: по делу Тимошенко люди руководствуются эмоциями

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД считает, в результате рассмотрения новых дел Юлии ТИМОШЕНКО украинское общество сможет критичнее оценивать политиков и общественных деятелей.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в пресс-центре еженедельника "Аргументы и факты. Украина" - «Украинская коррупция: виды, механизмы, персоны», прошедшего 8 декабря.

Как передают «Подробности»,по словам Н.ОБИХОДА, в Украине, в отличие от других стран Европы, доверие к политику, совершившему уголовное преступление, практически не меняется. Так, Ю.ТИМОШЕНКО до сих пор остается одним из самых популярных политиков в стране, несмотря на то, что ее имя фигурирует в целом ряде уголовных дел, отметил бывший заместитель генпрокурора.

«Это отличительный признак славянской страны, - считает Н.ОБИХОД. – Люди сочувствуют тем, кто оказался на скамье подсудимых. Однако надо понимать, что сентиментальность не должна превалировать над разумом. Каждый должен отвечать за содеянное и понести наказание, если виновен». «Почему, если, допустим, преступление совершает слесарь, то его судят по всей строгости закона. А если судят политика – то это сразу «политическое дело». Этого быть не должно», - заявил Н.ОБИХОД.

Он также отметил, что эмоциями в деле Ю.ТИМОШЕНКО руководствуются не только украинские обыватели, но и зарубежные эксперты и политики. «Я общался с зарубежными политиками и журналистами и они сами признавались, что мало представляют суть дела Юлии Владимировны», - сказал Н.ОБИХОД.

Вместе с тем, по мнению Н.ОБИХОДА, Украина начинает избавляться от одной из главных проблем последнего двадцатилетия – коррупции. «Общество правильно ставит стране диагноз: Украина больна коррупцией. Этот факт позволяет говорить о том, что с этим злом можно бороться усилиями правоохранительных органов и гражданского общества», - заявил он. Н.ОБИХОД также считает показательным тот факт, что сегодня в Украине под коррупционные статьи попадают не только оппоненты нынешней власти. «Известно и о делах главы Государственной службы занятости Владимира ГАЛИЦКОГО, экс-главы Госкомфинуслуг Василия ВОЛГИ, бывшего спикера крымского Верховного совета Анатолия ГРИЦЕНКО. Хотя конечно, самое громкое дело – это дело Ю.ТИМОШЕНКО", - отметил он.

Кроме Н.ОБИХОДА, в работе круглого стола приняли участие: политолог Дмитрий ВЫДРИН, народный депутат Украины Владимир ОЛЕЙНИК, экс-глава СБУ Игорь СМЕШКО, экс-глава Фонда госимущества, первый заместитель главы СПУ, председатель Всеукраинского общественного объединения "Союз женщин Украины "За будущее детей!" Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, начальник аналитического департамента Фонда "Сначала – люди!" Лидия СМОЛА.