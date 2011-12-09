Пшонка должен разобраться с желанием Болдырева влиться в Россию

Народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция «БЮТ-Батькивщина») обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ по поводу «антиукраинских заявлений» народного депутата Украины Юрия БОЛДЫРЕВА (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос на заседании парламента был зачитан первым заместителем председателя ВР Адамом МАРТЫНЮКОМ.

Кроме того, председатель зачитал запрос народных депутатов Зиновия ШКУТЯКА и Николая КУЛЬЧИНСКОГО и еще 12 народных депутатов к генеральному прокурору Украины относительно расследования заявлений народного депутата Ю.БОЛДЫРЕВА о целесообразности отделения Галичины от Украины и вхождения Украины в Российскую Федерацию.