Регионалы опередили бютовцев и заняли трибуну ВР

Депутаты от фракции Партии регионов утром заняли места в президиуме и возле трибуны парламента, чтобы не дать депутатам от "БЮТ-Батькивщины" опять заблокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в президиуме и возле трибуны ВР находятся более десяти депутатов.

По данным УНИАН, депутаты из фракции Партии регионов зашли в сессионный зал в 7.30 утра.

Сейчас фракция "БЮТ-Батькивщина" проводит свое заседание с тем, чтобы определить план действий на сегодняшний день.

Как заявил вчера журналистам депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий ОДАРЧЕНКО, представители его политической силы были намерены в пятницу продолжать блокирование работы ВР, которую они начали 6 декабря.