Янукович примет участие в инвестиционной конференции

В пятницу, 9 декабря, в 10.15 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в международной инвестиционной конференции «Investconference in Kyiv 2011».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, конференция состоится в «Украинском доме» (ул. Крещатик, 2).

Как отмечается на сайте Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, во время конференции будут обсуждаться ключевые направления развития Украины в контексте глобальных экономических процессов, усиления инвестиционного потенциала страны, реализации национальных проектов.