Пинзеник предостерегает, что вероятность девальвации гривни растет

Риски обесценивания гривни нарастают. Такое мнение высказал экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК в интервью Weekly.UA.

Он считает, что причиной девальвации может стать увеличение совокупного внешнего долга Украины и сокращение валютных резервов.

«На сегодня внешний долг достиг 123,4 млрд. долл. Из этой суммы 53 млрд. долл. необходимо погасить в следующие двенадцать месяцев. А сейчас валютные резервы страны составляют всего лишь 33 млрд. долл.! Риски перекредитования (рефинансирования) имеющихся обязательств реально угрожают обменному курсу», – отметил он.

В то же время экс-министр уверен, что девальвация гривни – «это не приговор». По его словам, грамотные действия в финансовой сфере способны изменить ситуацию существенным образом.

«Вспомним инициативы относительно рынка земли. Только не тот вариант, который стараются протолкнуть сегодня. Должна быть разрешена продажа земли всем, в том числе юридическим лицам, чего нынешний проект не предусматривает. Плюс - необходимо отменить некоторые налоговые нормы, касающиеся перепродажи земли. Следствием таких действий станет приток валюты через инвестиции, экспорт, снижение спроса на валюту через замещение импорта», - уверен В.ПИНЗЕНИК.

Вместе с тем финансист придерживается мнения, что при возрастающем спросе на стабильную иностранную валюту, курс гривни не имеет права стоять, поскольку это приводит к потерям валютных резервов.

«Резервы в нашей ситуации - это святое. Терять их нельзя. Если бы страна имела 300 млрд. долл. резервов, можно было бы поиграться, ослабляя напряжение на финансовом рынке, пробуя задействовать другие инструменты решений. Но у нас нет ни первого, ни второго. Складывается странная ситуация: на сегодня гривня остается одной из самых стабильных валют в мире. Даже рубль девальвировал за год на 7%. Евро, доллар пляшут каждый день. А гривня стоит. Пора заявлять для вхождения в корзину валют МВФ не юань и рубль, а гривню!», – резюмировал В.ПИНЗЕНИК.

Тем не менее, он не стал давать прогноз относительно курса гривни на ближайшее время, заметив, что просчитать его на данный момент непросто.

«Есть очень много вопросов, на которые сегодня нет ответов. Например, кто скажет, будет ли возобновлено кредитование по программе МВФ, будут ли рефинансированы, как в прошлые годы, старые долги, урегулирован газовый вопрос (причем, это касается и снабжения извне, и внутри страны, поскольку влияет на спрос на валюту)?», - сказал экс-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, международные валютные резервы Национального банка Украины в ноябре 2011 года сократились на 5%, или на 1,75 млрд. долл., – до 32,4 млрд. долл.