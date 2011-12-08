Пискун успокоил: все в порядке, Тимошенко можно арестовать 10 раз

Согласно украинскому законодательству, суд имеет право арестовывать обвиняемого столько раз, сколько есть уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины, народный депутат Святослав ПИСКУН (фракция Партия регионов), комментируя журналистам ситуацию с очередным арестом экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, по его словам, в соответствии с украинским законодательством, «суд имеет право арестовывать и раз, и второй раз, и третий раз». «Мера пресечения избирается по каждому конкретному делу отдельно», - подчеркнул С.ПИСКУН. Он отметил, что «сколько будет уголовных дел, столько раз могут арестовывать».

Как сказал С.ПИСКУН, этот вопрос решает судья, и, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, «каждый судья, прокурор, следователь принимает решение по процессу на основании своего внутреннего убеждения – как его убедили факты и доказательства, такое он и принимает решение».

На вопрос журналистов, помнит ли он что-либо подобное, когда уже арестованного человека опять хотят арестовать, С.ПИСКУН ответил: «Нет, не помню».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО с августа находится в Лукьяновском СИЗО.

В октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ по ходатайству Генпрокуратуры принял решение провести в камере Лукьяновского СИЗО выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу относительно деятельности ЕЭСУ.

Сегодня такое заседание в СИЗО продолжается. Вместе с тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО не дает возможности ей даже передвигаться.

Как сообщал УНИАН, замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что на Тимошенко открыто в общкей сложности 10 уголовных дел.