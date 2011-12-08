Кожемякин желает успеха тем, у кого кулаки чешутся

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что его фракция будет блокировать трибуну Верховной Рады сегодня и завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал, что некоторые его коллеги по парламенту обвиняют членов фракции "БЮТ-Батькивщина" в том, что они блокируют трибуну ВР с тем, чтобы попасть в избирательные списки или чтобы «попасть на какие-то там доски почета».

А.КОЖЕМЯКИН отметил: «Мы стоим за человека, который является нашим лидером, женщиной, которая является нашим другом. И это благое дело всегда было у христиан, поэтому, если у кого-то чешутся кулаки и он хочет разблокировать, я желаю успехов».

Как заявил лидер фракции, «мы не разблокируем трибуну ни сегодня, ни завтра, пока наши требования не будут приняты».

При этом А.КОЖЕМЯКИН отметил, что фракция требует «немедленно прекратить издевательство над Юлией ТИМОШЕНКО», немедленно освободить ее из-под стражи, чтобы она могла лечиться.

Также он отметил, что «БЮТ-Батькивщина» выступает за то, чтобы внести в повестку дня законопроект депутата Виктора ШВЕЦА, которым предлагается привести к европейским стандартам украинское уголовное законодательство.