Судья по делу Кучмы не согласилась уйти

Судья Галина СУПРУН отклонила отвод, заявленный ей адвокатом вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентиной ТЕЛИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое свое решение Г.СУПРУН огласила, рассмотрев заявленное адвокатом ходатайство.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время судебного заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает жалобу адвокатов Л.КУЧМЫ на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, стало известно, что Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-Президента по обвинению в причастности к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Отвод председательствующей в судебном процессе В.ТЕЛИЧЕНКО объяснила тем, что Г.СУПРУН не предоставила возможности ознакомиться с материалами жалобы, и рассматривает ее после завершения рабочего дня. Кроме того, по словам адвоката, председательствующая не объяснила участникам процесса, каким образом и на основании чего суд узнал о возобновлении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.