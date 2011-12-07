На сайте донецкого храма запустили виртуальный 3-D тур

В Донецке на сайте Храма святителя Игнатия Мариупольского запущен виртуальный 3-D тур по храму.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Согласно сообщению, виртуальный 3-D тур по храму, который расположен на территории Донецкого металлургического завода, позволяет пользователям Интернета совершить экскурсию по храму. Тур предполагает четыре точки обзора: вход с улицы, взгляд из центра храма, вид с клироса и алтарь.

«3-D тур по храму даст лишь внешнее представление о святыне, внутреннее прикосновение к которой возможно лишь через непосредственное участие в личной молитве и общественном богослужении», - отмечается в сообщении.