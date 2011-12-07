ЕБРР требует спасти убыточных коммунальщиков за деньги тернопольчан

Европейский банк реконструкции и развития требует от Тернопольского городского совета прекратить предоставление разрешений на установку индивидуального отопления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, это является одним из требований для предоставления банком кредита и реализации проекта по реконструкции системы теплоснабжения города. Обусловлено требование тем, что в Тернополе 35% квартир уже оборудованы индивидуальным отоплением, что является очень высоким показателем и отражается на рентабельности КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго».

«Согласно законодательству устанавливать индивидуальное отопление можно только тогда, когда все жильцы дома хотят перейти на индивидуальное отопление. Таких случаев у нас нет уже несколько лет. Поэтому этот вопрос снимается сам собой. К тому же, когда мы проведем модернизацию системы центрального теплоснабжения, в городе будет обеспечена круглосуточная подача горячей воды, а тарифы на централизованное теплоснабжение станут более выгодными, поэтому нужда в индивидуальном отоплении вообще отпадет», – сказал городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

Также представители ЕБРР заявили о необходимости привести тарифы на теплоснабжение к такому уровню, чтобы они покрывали расходы на производство тепла.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября ЕБРР принял решение предоставить Тернополю 15 млн. евро на реконструкцию системы теплоснабжения. Из них 10 млн. евро город получит в качестве кредита на 25 лет, еще 5 млн. евро банк предоставит без необходимости возврата. Предварительно проект модернизации системы теплоснабжения Тернополя прорабатывали международные эксперты, после чего приняли решение о его финансировании.

Заключаться кредитное соглашение будет без залога, под гарантию города.

Первым шагом проекта станет установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в жилых домах Солнечного и Восточного массивов. В целом планируется установить от 140 до 210 таких пунктов. Их функционирование будут обеспечивать современные котлы, которые будут работать на отходах древесины. По данным экспертов, такие пункты позволят обеспечивать город горячей водой круглосуточно.

Не будут устанавливать ИТП в тех домах, где от централизованного теплоснабжения отключилось более 60% квартир.

На приобретение ИТП запланировано использовать 65-70% всех средств, заложенных в проекте на реконструкцию системы теплоснабжения.