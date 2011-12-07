Кириленко рассказал, чем займется после отставки

Бывший лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО во время избирательной кампании будет работать в центральном аппарате «Батькивщины» для организации нормальной избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО сообщил сегодня на брифинге, комментируя причины своей отставки с должности лидера фракции.

«Я перехожу сейчас на работу в центральный аппарат нашей партии для организации работы избирательного процесса нашей политической силы», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО сообщил, что фракция "БЮТ-Батькивщина" единогласно избрала руководителем фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА. «Я думаю, уже давно во фракции назрела необходимость именно молодых двигать вперед», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Со своей стороны, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что его избрание лидером фракции является заслугой И.КИРИЛЕНКО. А.КОЖЕМЯКИН заверил, что И.КИРИЛЕНКО является для него другом, с которым он общается и вне парламента. «Поэтому ничего не изменилось в наших отношениях», - сказал он.

Отвечая на вопрос, была ли смена руководства фракции согласована с лидером «Батькивщины» Юлией ТИМОШЕНКО, И.КИРИЛЕНКО сказал, что с Ю.ТИМОШЕНКО этот вопрос обсуждался еще год назад. «Этот вопрос с Ю.ТИМОШЕНКО обсуждался еще год назад – что нам время давать дорогу молодым и инициативным. И Андрей Анатольевич КОЖЕМЯКИН полностью отвечает этим требованиям», - сказал он.

Со своей стороны, А.КОЖЕМЯКИН заверил, что Ю.ТИМОШЕНКО известно о решении о смене руководства фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, на заседании парламента было официально объявлено, что народный депутат Украины А.КОЖЕМЯКИН избран председателем фракции «БЮТ-Батькивщина» вместо И.КИРИЛЕНКО.