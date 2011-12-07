Фракцию БЮТ-Батькивщина в парламенте возглавил генерал

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" состоялось переизбрание председателя фракции.

Как сообщили УНИАН во фракции "БЮТ-Батькивщина", председателем избран народный депутат Андрей КОЖЕМЯКИН.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции после того, как Иван КИРИЛЕНКО, который до этого возглавлял фракцию, добровольно подал в отставку.

В то же время во фракции агентству не сообщили, по каким причинам И.КИРИЛЕНКО отказался от председательства во фракции "БЮТ-Батькивщина".

Официально о смене главы фракции «БЮТ-Батькивщина» объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, который сегодня председательствует на заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что такое решение было принято на заседании фракции.

«Так что у нас появился руководитель фракции – генерал. С чем мы и поздравляем», - сказал А.МАРТЫНЮК.