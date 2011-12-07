Регионал подозревает чернобыльцев в глупости и жадности

Народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет глупостью заявления луганских чернобыльцев по поводу неподписания Евросоюзом с Украиной Договора об ассоциации.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя обращение луганских чернобыльцев к послам Франции, Германии, США, Австрии, Польши, Бельгии, Чехии, Швейцарии и главе Представительства ЕС в Украине, в котором они заявили, что Украина не достойна быть в Евросоюзе.

По словам лидера фракции ПР, «это - глупость. Это уже чисто кто-то провоцирует на политические ситуации. Здесь одно не имеет отношения к другому совершенно».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что решение экономических проблем «не должно перекладываться в политическую плоскость».

«Если мы переведем в политическую составляющую, то, как правило, экономика начинает рушиться, не работает и результатов не достигается», - подчеркнул он.

По мнению главы фракции ПР: «Путь, по которому толкают идти этих людей, – это неправильный путь, это путь глупый и он приведет только в тупик».

Он подчеркнул, что есть серьезная проблема с выплатами чернобыльцев; текущие выплаты проводятся, но сейчас много решений суда, которые невозможно выполнить, поскольку в государственном бюджете нет таких финансов.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Люди отстаивают свои права, но если пойти по этому пути, то надо думать дальше, поскольку есть еще дети войны, другие льготные категории, которые тоже потребуют 100% обеспечения. А это 160 млрд. грн., которых в государственном бюджете нет».

Лидер фракции Партии регионов подчеркнул, что правительство «серьезно» повышает пенсии чернобыльцам.

Он считает, что акции чернобыльцев, исходя из украинского законодательства, имеют под собой основания, но в то же время добавляет, что «есть и те, которые захотят заработать политические дивиденды на этом».

«Есть те, которые, пользуясь ситуацией, выбили себе по 30 тыс. и выше», - добавил он.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что проблемы чернобыльцев, которые, в частности, голодают, нужно решать с каждым отдельно. «Здесь надо разбираться по каждому человеку», - добавил он.

При этом А.ЕФРЕМОВ сказал, что у него были встречи с чернобыльцами. «По многим вопросам мы договорились и то, что на сегодняшний день не принят закон (речь идет о законе, которым предлагалось ликвидировать ряд льгот чернобыльцам и другим социально незащищенным категориям населения – УНИАН) - это решение Партии регионов и просьба к Кабинету министров Украины вернуться к этому вопросу», - сказал он.

Напомним, 5 декабря луганские чернобыльцы обратились к послам Франции, Германии, США, Австрии, Польши, Бельгии, Чехии, Швейцарии и к главе Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕЙРЕ.

«В связи с тем, что Украина уже не является демократической страной, в ней не соблюдаются права человека, просим Вас, господин посол, чтобы Вы донесли своему правительству о том беспределе, который творится в Украине, довели до сведения Вашего правительства о том, что ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы считают, что Украина не достойна быть в Евросоюзе, что нельзя подписывать договор об ассоциации Украины и Евросоюза», - говорится, среди прочего, в обращениях.

В обращениях чернобыльцы приводят анализ ситуации с их пенсиями и выполнением решений судов, обращая внимание на то, что, по их мнению, в настоящий момент в стране началась настоящая информационная война, направленная против ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. «Нас обвиняют в том, что мы не настоящие ликвидаторы, удостоверения у нас купленные, тем самым дискредитируют нас перед населением страны. Некоторые народные депутаты от Партии регионов в парламенте пообещали возбудить уголовные дела против инвалидов-чернобыльцев, которые получают свои пенсии по решениям судов, что вызывает наше глубокое возмущение», - говорится в обращениях.

Чернобильцы выражают надежду, что послы и их страны смогут повлиять на руководство нашей страны в восстановлении демократии, соблюдении прав и свобод человека в ней.