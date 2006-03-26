Люди Мороза нашли ”мертвых душ”

В Чернигове в списках избирателей выявлено большое количество "мертвых душ", утверждает член областного комитета Социалистической партии Украины Вадим АНТОШИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в независимом общественном пресс-центре "Выборы-2006".

По словам В.АНТОШИНА, в списках избирателей на отдельных участках города выявлены фамилии 40-70 умерших людей. В.АНТОШИН сказал, что в свое время участковые комиссии обращались к рабочей группе учета избирателей с письмами о необходимости внесения изменений в списки, но никакой реакции не было. "Рабочая группа умышленно вставила этих людей, но пока еще неизвестно, с какой целью. Откуда появились люди, умершие 5,10, 20 лет назад?", - подчеркнул он. При этом он также добавил, что поскольку списки составлялись, в том числе, и на основе данных жэков, то есть масса несуществующих квартир и подъездов.

В.АНТОШИН также рассказал, что Соцпартией была пресечена попытка внесения фамилий солдат Черниговского гарнизона в списки по местным выборам. По его мнению, это позволило избежать фальсификации выборов на 2-3 тысячи голосов.

Факт выявления несуществующих квартир подтвердил руководитель областного избирательного штаба Украинского народного блока Костенко и Плюща Иван ПАНЧЕНКО. По его словам, в доме №42 по улице Мстиславским, квартир 70, а в списке есть жители из квартиры №90. Детали этого случая сейчас выясняются.